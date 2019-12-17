TV BRICS станет первым СМИ в России, транслирующим новости крупнейшего китайского агентства «Синьхуа» на английском языке

Крупнейшее информационное агентство Китая «Синьхуа» и Международная медиасеть TV BRICS запускают новый формат сотрудничества. До конца 2019 года оригинальный новостной контент официального информационного агентства правительства Китайской Народной Республики на английском языке будет доступен читателям англоязычной версии сайта TV BRICS.

Международная медиасеть TV BRICS станет первым средством массовой информации в России, получившим доступ и право использования новостной ленты «Синьхуа» на собственном ресурсе. Посетителям сайта бесплатно будет доступна эксклюзивная оперативная информация о событиях и фактах в Китае и других странах мира в виде мультимедийных материалов.

Информационное агентство «Синьхуа» и Международная медиасеть TV BRICS имеют широкий опыт сотрудничества в медиасфере и в области кино. В 2019 году во время специальных показов документальных фильмов стран БРИКС на XXX Открытом фестивале неигровых фильмов «Россия» в Екатеринбурге, который прошел при информационной поддержке сети TV BRICS, был продемонстрирован телевизионный документальный фильм под названием «Один пояс – один путь. Сияние мудрости» производства канала CNC World, входящего в структуру ИА «Синьхуа».

В планах редакций - продолжить сотрудничество по обмену новостным текстовым и видеоконтентом в 2020 году в рамках создания единого информационного пространства БРИКС.

Китайское информационное агентство «Синьхуа» - основанное в 1931 году официальное информационное агентство Китая и крупнейший центр информации и пресс-конференций в КНР. Штаб-квартира расположена в Пекине. За пределами страны «Синьхуа» располагает обширной сетью, состоящей из 180 корпунктов. На сегодняшний день новости от «Синьхуа» распространяются во множестве стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, где расположены его корпункты.

«Синьхуа» освещает новости по всему миру на семи языках, включая китайский, английский, французский, русский, испанский, арабский и японский, а также ведёт новостные ленты и др.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.