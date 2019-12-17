Аэроэкспресс из аэропорта Толмачево в Новосибирск могут открыть к 2024 году

Железнодорожное сообщение из аэропорта Толмачево в Новосибирск планируют открыть не раньше 2024 года. Об этом сообщил гендиректор воздушной гавани Евгений Янкилевич.

По его словам, строить железнодорожную ветку целесообразно только при пассажиропотоке более 7 млн человек в год. Приблизится к этим показателям аэропорт Толмачево планирует в ближайшее время. Ожидается, что по итогам 2019 года пассажиропоток увеличится на 14% до 6 млн 730 тысяч человек, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.