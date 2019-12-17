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Аэроэкспресс из аэропорта Толмачево в Новосибирск могут открыть к 2024 году

Главная Общество
Новосибирск
18:09 17 Декабря 2019
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Железнодорожное сообщение из аэропорта Толмачево в Новосибирск планируют открыть не раньше 2024 года. Об этом сообщил гендиректор воздушной гавани Евгений Янкилевич.

По его словам, строить железнодорожную ветку целесообразно только при пассажиропотоке более 7 млн человек в год. Приблизится к этим показателям аэропорт Толмачево планирует в ближайшее время. Ожидается, что по итогам 2019 года пассажиропоток увеличится на 14% до 6 млн 730 тысяч человек, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

«Экономическая основа для организации железнодорожного сообщения уже имеется, чтобы его планировать и реализовывать через два - три года. Активно ведутся переговоры с заинтересованными сторонами, в том числе и с РЖД. И я надеюсь, что к 2023-2024 году железнодорожное сообщение, которое будет не просто электричка, а реально комфортно на уровне того, что мы видим в Москве, будет реализовано», - отметил Янкилевич.

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