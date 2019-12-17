Роструд: в 2020 году россиян ждет восемь коротких рабочих недель

В 2020 году россиян ждет восемь коротких рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, сообщил замглавы Роструда Иван Шкловец, сообщают РИА Новости.

Так, после новогодних праздников у россиян будет только два рабочих дня. На День защитника Отечества рабочими станут 25, 26, 27 и 28 февраля, а в марте до четырех дней уменьшится вторая рабочая неделя.

Россияне также будут отдыхать 1 мая, а первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая.

Летом будет только одна сокращенная неделя. Выходным будет День России, который отмечается 12 июня. В ноябре в День народного единства, 4 ноября, рабочая неделя разделится на две части по два рабочих дня.

Фото rbc.ru