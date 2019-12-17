Новосибирский аэропорт открыл второй бизнес-зал

Новый бизнес-зал открылся в новосибирском аэропорту Толмачёво им. Покрышкина, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Он находится в стерильной зоне сектора Б на третьем этаже и предназначен для пассажиров международных авиалиний.

Бизнес-зал рассчитан на 60 мест. По данным пресс-службы АО «Аэропорт Толмачёво», воспользоваться его услугами могут пассажиры бизнес-класса, владельцы соответствующих бонусных карт, а также заплативших за такое право пассажиры (от 2,5 тыс. руб.).

«В стоимость услуги входит питание и напитки в формате шведского стола», - отметили в пресс-службе.

До последнего времени в Толмачёво работал один бизнес-зал – для пассажиров внутренних авиалиний. Он находится на втором этаже в стерильной зоне сектора А.

Новосибирский аэропорт входит в сеть холдинга «Новапорт». В этом году он уже установил рекорд по числу обслуженных пассажиров за год. Завтра между 10:00 и 10:30 их число достигнет 6,5 млн.

Фото: АО «Аэропорт Толмачёво»