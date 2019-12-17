17 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирский аэропорт открыл второй бизнес-зал

Главная Общество
Новосибирск
14:26 17 Декабря 2019
аэропорт, открытие, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новый бизнес-зал открылся в новосибирском аэропорту Толмачёво им. Покрышкина, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Он находится в стерильной зоне сектора Б на третьем этаже и предназначен для пассажиров международных авиалиний.

Бизнес-зал рассчитан на 60 мест. По данным пресс-службы АО «Аэропорт Толмачёво», воспользоваться его услугами могут пассажиры бизнес-класса, владельцы соответствующих бонусных карт, а также заплативших за такое право пассажиры (от 2,5 тыс. руб.).

«В стоимость услуги входит питание и напитки в формате шведского стола», - отметили в пресс-службе.

До последнего времени в Толмачёво работал один бизнес-зал – для пассажиров внутренних авиалиний. Он находится на втором этаже в стерильной зоне сектора А.

Новосибирский аэропорт входит в сеть холдинга «Новапорт». В этом году он уже установил рекорд по числу обслуженных пассажиров за год. Завтра между 10:00 и 10:30 их число достигнет 6,5 млн.

Фото: АО «Аэропорт Толмачёво»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Специалисты Роспотребнадзора забраковали десятую часть предметов одежды

Специалисты Роспотребнадзора забраковали десятую часть предметов одежды

17 Декабря 2019 г.
Всего таких предметов было изъято из оборота 5,4% из числа проверенных образцов.
Новости Новосибирска: Отремонтирован пострадавший от пожара дом в центре Новосибирска

Отремонтирован пострадавший от пожара дом в центре Новосибирска

17 Декабря 2019 г.
Причина возгорания так и не установлена

Настраивайся на Новый год вместе с «Первым Интернациональным Радио ПИ FM»

16 Декабря 2019 г.
По будням в конце каждого часа в эфире радиостанции будут звучать популярные треки иностранных исполнителей в эксклюзивной танцевальной обработке
Новости Новосибирска: Более половины работодателей в РФ не намерены выплачивать новогодние премии сотрудникам

Более половины работодателей в РФ не намерены выплачивать новогодние премии сотрудникам

16 Декабря 2019 г.
Около 51% российских работодателей не намерены выплачивать годовые премии своим сотрудникам.
Новости Новосибирска: В Госдуме выступили с инициативой расселять ветхое жилье по ипотеке

В Госдуме выступили с инициативой расселять ветхое жилье по ипотеке

16 Декабря 2019 г.
В комитете Госдумы по бюджету выступили с инициативой внести поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс».
Новости Новосибирска: Центры ядерной медицины открываются в Западной Сибири

Центры ядерной медицины открываются в Западной Сибири

15 Декабря 2019 г.
Первый из них официально начал работу в Новосибирске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Дмитрию Терешкову вернули мандат депутата новосибирского заксобрания

Дмитрию Терешкову вернули мандат депутата новосибирского заксобрания

16 Декабря 2019 г.
Он занял депутатское кресло после ухода Виктора Бамбуха
Новости Новосибирска: В Китае получили первые 3D спутниковые снимки

В Китае получили первые 3D спутниковые снимки

12 Декабря 2019 г.
Данные передал спутник «Гаофэнь-7»
Новости Новосибирска: Сибирские волейболисты одержали гостевые победы

Сибирские волейболисты одержали гостевые победы

16 Декабря 2019 г.
«Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО», а «Кузбасс» - «Югру-Самотлор»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19