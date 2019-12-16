Настраивайся на Новый год вместе с «Первым Интернациональным Радио ПИ FM»

До главной ночи года осталось чуть больше двух недель, и «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» представляет праздничную рубрику «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады»!

С 16 декабря по будням в конце каждого часа в эфире радиостанции будут звучать популярные треки иностранных исполнителей в эксклюзивной танцевальной обработке. Новая рубрика заменит «Веранду» и станет еще одним подарком от «Первого Интернационального» к Новому году во всех уголках мира. Вспомним все: от нежного вокала Sandra, до «боевиков» U2!

Напоминаем о том, что в Новогоднюю ночь слушателей ждет захватывающий баттл между культовыми коллективами из России и Германии: «Modern Talking» встретится с группой «Ласковый май». С 00:00 до 01:00 1 января включай «ПИ FM» и болей за своих фаворитов! Сразу после музыкального поединка – праздничный эфир и голосовые поздравления от слушателей в эксклюзивном проекте «Новогодний движ». Готовьтесь встретить 2020 с «Первым Интернациональным Радио ПИ FM»!