17 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Настраивайся на Новый год вместе с «Первым Интернациональным Радио ПИ FM»

Главная Общество
Новосибирск
18:19 16 Декабря 2019
радиостанция, новый год, музыка
версия для печати Ico_print

До главной ночи года осталось чуть больше двух недель, и «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» представляет праздничную рубрику «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады»!

С 16 декабря по будням в конце каждого часа в эфире радиостанции будут звучать популярные треки иностранных исполнителей в эксклюзивной танцевальной обработке. Новая рубрика заменит «Веранду» и станет еще одним подарком от «Первого Интернационального» к Новому году во всех уголках мира. Вспомним все: от нежного вокала Sandra, до «боевиков» U2!

Напоминаем о том, что в Новогоднюю ночь слушателей ждет захватывающий баттл между культовыми коллективами из России и Германии: «Modern Talking» встретится с группой «Ласковый май». С 00:00 до 01:00 1 января включай «ПИ FM» и болей за своих фаворитов! Сразу после музыкального поединка – праздничный эфир и голосовые поздравления от слушателей в эксклюзивном проекте «Новогодний движ». Готовьтесь встретить 2020 с «Первым Интернациональным Радио ПИ FM»!

Радиостанция «Первое Интернациональное Радио «ПИ FM» – музыкально-развлекательная радиостанция. Музыкальный контент «ПИ FM» сформирован из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной обработке.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Специалисты Роспотребнадзора забраковали десятую часть предметов одежды

Специалисты Роспотребнадзора забраковали десятую часть предметов одежды

17 Декабря 2019 г.
Всего таких предметов было изъято из оборота 5,4% из числа проверенных образцов.
Новости Новосибирска: Новосибирский аэропорт открыл второй бизнес-зал

Новосибирский аэропорт открыл второй бизнес-зал

17 Декабря 2019 г.
Он расположился в секторе международных авиалиний
Новости Новосибирска: Отремонтирован пострадавший от пожара дом в центре Новосибирска

Отремонтирован пострадавший от пожара дом в центре Новосибирска

17 Декабря 2019 г.
Причина возгорания так и не установлена
Новости Новосибирска: Более половины работодателей в РФ не намерены выплачивать новогодние премии сотрудникам

Более половины работодателей в РФ не намерены выплачивать новогодние премии сотрудникам

16 Декабря 2019 г.
Около 51% российских работодателей не намерены выплачивать годовые премии своим сотрудникам.
Новости Новосибирска: В Госдуме выступили с инициативой расселять ветхое жилье по ипотеке

В Госдуме выступили с инициативой расселять ветхое жилье по ипотеке

16 Декабря 2019 г.
В комитете Госдумы по бюджету выступили с инициативой внести поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс».
Новости Новосибирска: Центры ядерной медицины открываются в Западной Сибири

Центры ядерной медицины открываются в Западной Сибири

15 Декабря 2019 г.
Первый из них официально начал работу в Новосибирске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Установлены размеры взноса на капремонт в Новосибирской области

Установлены размеры взноса на капремонт в Новосибирской области

16 Декабря 2019 г.
Минимальный размер на 2020 год – 7,72 рубля с 1 кв. метра
Новости Новосибирска: Два новых детсада появилось в Октябрьском районе Новосибирска

Два новых детсада появилось в Октябрьском районе Новосибирска

13 Декабря 2019 г.
Площадь здания в Плющихинском микрорайоне – 5,7 тыс. кв. метров
Новости Новосибирска: В Китае получили первые 3D спутниковые снимки

В Китае получили первые 3D спутниковые снимки

12 Декабря 2019 г.
Данные передал спутник «Гаофэнь-7»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19