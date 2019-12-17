Отремонтирован пострадавший от пожара дом в центре Новосибирска

В центре Новосибирске отремонтировали многоквартирный жилой дом. Здание на ул. Советской,15 пострадало от пожара в сентябре этого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Работы, касающиеся общедомового имущества, выполнило ООО «Монтаж Систем». В ходе них были отремонтированы крыша, чердачные перекрытия и электропроводка.

«Подрядчик отремонтировал крышу над первым и вторым подъездами (включая восстановление стропильной системы), заменил чердачные перекрытия квартир №7, 8, 12 и лестничной клетки первого подъезда, восстановил электроснабжение», - уточнил пресс-центр мэрии.

Кроме того, четыре квартиры отремонтировал субподрядчик. Еще в одной работы планируется завершить по согласованию с собственниками. Владельцы пяти квартир отказались от ремонта, планируют получть возмещение затрат деньгами за счет средств виновного в пожаре.

Пожар произошел 26 сентября. Для его ликвидации вводился режим ЧС локального характера. Причину возгорания так и не удалось установить.

Фото: электронный справочник 2ГИС