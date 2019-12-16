16 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Госдуме выступили с инициативой расселять ветхое жилье по ипотеки

Главная Общество
Новосибирск
17:22 16 Декабря 2019
россияне, жилье, ипотека
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В комитете Госдумы по бюджету выступили с инициативой внести поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс», предусматривающую переселение жителей аварийных и ветхих домов по ипотеке. Об этом пишут «Известия». Ставка по ипотеки будет составлять не более 3%.

В документе отмечается, что жителями аварийного жилья по большей части являются малоимущие россияне, поэтому им необходимо давать субсидии по ипотеке.

Между тем в Госдуме уже нашлись и критики данной инициативы. Так, заместитель председателя комитета  по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев раскритиковал данное предложение, указав на то что в данной ситуации необходимо найти другие варианты. 

Фото yandex.ru 

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Более половины работодателей в РФ не намерены выплачивать новогодние премии сотрудникам

Более половины работодателей в РФ не намерены выплачивать новогодние премии сотрудникам

16 Декабря 2019 г.
Около 51% российских работодателей не намерены выплачивать годовые премии своим сотрудникам.
Новости Новосибирска: Центры ядерной медицины открываются в Западной Сибири

Центры ядерной медицины открываются в Западной Сибири

15 Декабря 2019 г.
Первый из них официально начал работу в Новосибирске
Новости Новосибирска: Два новых детсада появилось в Октябрьском районе Новосибирска

Два новых детсада появилось в Октябрьском районе Новосибирска

13 Декабря 2019 г.
Площадь здания в Плющихинском микрорайоне – 5,7 тыс. кв. метров
Новости Новосибирска: Хвойные деревья в Новосибирске обработают антивандальным средством

Хвойные деревья в Новосибирске обработают антивандальным средством

12 Декабря 2019 г.
Вещество с неприятным запахом
Новости Новосибирска: Российским компаниям могут в разы увеличить штрафы

Российским компаниям могут в разы увеличить штрафы

12 Декабря 2019 г.
Соответствующее предложение заложено в проект редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Новости Новосибирска: Опрос: около 26% россиян опасаются увольнений

Опрос: около 26% россиян опасаются увольнений

12 Декабря 2019 г.
Почти 10% опрошенных на вопрос о том, грозит ли им увольнение, ответили «точно да». Еще 17% сказали, что такая угроза, вероятно, существует.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Китае открылся Фестиваль российской культуры

В Китае открылся Фестиваль российской культуры

11 Декабря 2019 г.
«Солисты Москвы» и артисты балета выступили в Пекине
Новости Новосибирска: В Новосибирске поставили пьесу про старших по дому

В Новосибирске поставили пьесу про старших по дому

12 Декабря 2019 г.
Произведение основано на реальных событиях
Новости Новосибирска: В Китае получили первые 3D спутниковые снимки

В Китае получили первые 3D спутниковые снимки

12 Декабря 2019 г.
Данные передал спутник «Гаофэнь-7»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19