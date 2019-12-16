В Госдуме выступили с инициативой расселять ветхое жилье по ипотеки

В комитете Госдумы по бюджету выступили с инициативой внести поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс», предусматривающую переселение жителей аварийных и ветхих домов по ипотеке. Об этом пишут «Известия». Ставка по ипотеки будет составлять не более 3%.

В документе отмечается, что жителями аварийного жилья по большей части являются малоимущие россияне, поэтому им необходимо давать субсидии по ипотеке.

Между тем в Госдуме уже нашлись и критики данной инициативы. Так, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев раскритиковал данное предложение, указав на то что в данной ситуации необходимо найти другие варианты.

Фото yandex.ru