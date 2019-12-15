Центры ядерной медицины открываются в Западной Сибири

В Новосибирске официально открылся центр ядерной медицины «Медицинского института им. Березина» (МИБС). В дальнейшем институт создаст в Западной Сибири еще два ПЭТ-центра диагностики и лечения онкологических заболеваний, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Стоимость строительства центра из диагностического и лечебного отделений в Новосибирске составила 1,2 млрд руб. Площадь нового корпуса - 4 тыс. кв. м. Здесь, в частности, установлена первая в Сибири радиохирургическая установка «гамма-нож» для лучевой терапии опухолей головы. По данным правительства региона, здесь смогут проходить диагностику до 7-8 тыс. человек ежегодно.

«Очень скоро будет запущен ПЭТ-центр в Барнауле, затем в Томске. Мы на этом не остановимся в сибирском регионе. Сейчас мы строим в Перми и Твери. Мы будем строить еще в нескольких городах ЦФО. Объем инвестиций 5 млрд руб. не изменился», - сообщил ТАСС председатель правления МИБС Аркадий Столпнер.

По данным гендиректора алтайского отделения МИБС Ирины Кригер, барнаульский ПЭТ-центр стоимостью около 0,5 млрд руб. откроется в феврале 2020 года. Общая площадь здания здесь составляет 4,5 тыс. кв. м. Пропускная способность на ПЭТ/КТ - около 3 тыс. пациентов в год.

Фото: сайт правительства Новосибирской области