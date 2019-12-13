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Два новых детсада появилось в Октябрьском районе Новосибирска

Главная Общество
Новосибирск
09:58 13 Декабря 2019
детсад, строительство, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Два детсада построено в Октябрьском районе Новосибирска. Они рассчитаны в общей сложности на 285 детей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Один из них расположен на ул. Виталия Потылицына в Плющихинском микрорайоне. Это третий блок детсада №100. Он представляет собой трехэтажное здание площадью 5,8 тыс. кв. м. Особенностью нового корпуса станет театральная студия.

Другой объект на ул. Чехова представляет собой второй блок детсада №449. Его основным направлением станет художественно-эстетическое.

«У нас в планах этого года – окончание строительства и ввод в эксплуатацию десяти детских садов. Из этого десятка шесть уже готовы, три на стадии сдачи, один – завершения. Таким образом, будет создано около 1,6 тыс. новых мест для дошколят», – приводит пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

План на 2020-2021 годы – еще 12 детских садов.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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