Хвойные деревья в Новосибирске обработают антивандальным средством

В Новосибирске более двух тысяч хвойных деревьев будут обработаны антивандальным составом. Озеленители опрыскивают сосны, ели и кедры, растущие в городских парках и скверах. Если обработанное составом дерево попадет в теплое помещение, то начнет источать неприятный запах. Это единственный «побочный эффект» от антивандального средства, заверили корреспондента Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации Новосибирска.

«Его состав сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают. Но в теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель», - отмечают в мэрии.

Власти надеются, что антивандальный раствор поможет предотвратить незаконные рубки хвойных деревьев в черте города в преддверии новогодних праздников.