Настраивайся на Новый год вместе с «Первым Интернациональным Радио ПИ FM»

Новый год к нам мчится, и «Первое Интернациональное Радио «ПИ FM» приготовило для своих слушателей веселый интерактивный подарок!

Услышать свой голос в эфире любимой радиостанции в самый разгар главной ночи года? Легко! «Первое Интернациональное» объявляет старт акции «Новогодний движ»: для этого необходимо всего лишь записать голосовое сообщение с поздравлением, пожеланием, предложением или любым звуковым креативом, до 22 декабря отправить в мессенджер WhatsApp по номеру: 8 910 412 43 33 - и в новогоднюю ночь внимательно слушать эфир «ПИ FM». Голосовые сообщения из всех уголков нашей необъятной родины и планеты Земля прозвучат на «Первом Интернациональном»!

А с 00:00 до 01:00 1 января нового 2020 года в рамках «Новогоднего движа» в музыкальном поединке «Новогодний баттл» схлестнутся музыкальный дуэт из Германии «Modern Talking» и культовый советский и российский бойз-бэнд «Ласковый май».

Пакет эфирного оформления радиостанции также обновился и заряжен новогодним духом: с в эфире «ПИ FM» звучат праздничные джинглы, войсдропы, бриджи и остальная эфирная «одежда». Ловите новогодний вайб вместе с «ПИ FM»!