Новосибирские хирурги реконструировали сердечный клапан через мини-надрез

Кардиохирурги национального медицинского исследовательского центра им. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске реконструировали пожилой пациентке ранее установленный биопртез на сердце. Женщину оперировали более 10 лет, а недавно у нее появились симптомы сердечной недостаточности.

Выяснилось, что две створки протеза оторвались от каркаса. Проводить традиционную для такого случая операцию врачи не могли из-за тяжелого состояния больной - у 78-летней женщины гипотериоз и злокачественная опухоль кожи, кроме того она страдает сахарным диабетом.

Оперировать решили через небольшой отверстие между ребер – надрез составил менее 5 сантиметров. Каркас старого протеза решено было сохранить, а клапан заменить на новый.

«Основная сложность заключалась в том, чтобы правильно рассчитать размер имплантируемого клапана. Для этого мы запросили у производителя образец биопротеза, выпускаемый более 10 лет назад и в данный момент снятый с производства. По нему подобрали оптимальный размер протеза для имплантации, рассмотрели, как он должен закрепиться относительно каркаса ранее установленного клапана», – сообщил руководитель центра новых хирургических технологий Александр Богачев-Прокофьев.

Кардиохирурги отмечают, что ранее ни одно медицинское учреждение в стране не выполняло подобной имплантации в митральный биопротез.