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Местом проведения немецкой ярмарки в Новосибирской области выбран Сузун

Главная Общество
Новосибирск
13:32 11 Декабря 2019
праздник, рождество, ярмарка
Автор: Sibnovosti.ru
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Немецкая ярмарка состоится в поселке Сузун Новосибирской области. Местом ее проведения выбран районный дом культуры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ярмарка Es weihnachtet! приурочена к Адвенту – предрождественскому периоду. В 2019 году первый Адвент пришелся на 1 декабря. Ярмарка состоится 15 декабря, ее организаторами станут областной Российско-немецкий дом совместно с администрацией Сузунского района. Как рассказали в министерстве культуры Новосибирской области, в программе ярмарки рождественские угощения и сувениры, викторины на немецком языке, мастер-классы по изготовлению рождественских венков и подарков, детский мастер-класс «Рождественский бастельн» и большой рождественский концерт.

В Новосибирской области немцы являются второй по численности национальной общиной, уступая только русским.

Фото: сайт министерства культуры Новосибирской области

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