На дорогах Новосибирской области оборудуют более 60 камер видеофиксации нарушений

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской области установят еще 61 камеру фото и видеофиксации нарушений ПДД. Устройства появятся на автомагистралях в течение четырех лет, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ставицкий.

В этом году в Новосибирске были установлены приборы фиксации нарушений в аварийных местах: на перекрестках улиц Дмитрия Донского и Жуковского, улицы Большевистской с Выборной и Днепрогэсовской, Красного проспекта с улицами Советской и Максима Горького.

Всего на дорогах работают 159 комплексов, которые фиксируют более 15 видов нарушений, в том числе превышение скорости, проезд на красный, пересечение стоп-линии, передает корреспондент Sibnovosti.ru.