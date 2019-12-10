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Эл Ойын пройдет в Республике Алтай в начале июля 2020 года

Главная Общество
Новосибирск
17:40 10 Декабря 2019
праздник, глава, место
Автор: Sibnovosti.ru
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Праздник алтайского народа Эл Ойын в 2020 году пройдет со 2 по 4 июля. В Республике Алтай прошло первое заседание оргкомитета, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мне нравится предложение провести праздник со 2 по 4 июля. Это соответствует традиции отмечать Эл Ойын с учетом лунного календаря. Кроме того, 3 июля мы празднуем День Республики Алтай. Если рассматривать более ранние даты, могут возникнуть накладки с выпускными экзаменами у школьников», – процитировал главу региона Олега Хорохордина официальный сайт республики.

В 2018 году Эл Ойын прошел в урочище Межелик Улаганского района с 28 июня по 1 июля. По данным министра культуры Республики Алтай Ольги Антарадоновой, в этом году три муниципалитета готовы провести его на своей территории. Предложены урочище Кабайлу-Межелик близ села Ело Онгудайского района, урочище Ойбок Усть-Канского района и ряд площадок в Кош-Агачском районе.

Распоряжение о проведении праздника планируется подготовить к 25 января.

Фото: сайт министерства культуры Республики Алтай

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