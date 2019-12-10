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Новосибирское такси – место для дискуссий

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Новосибирск
14:16 10 Декабря 2019
таксист, рейтинг, поездка
Автор: Sibnovosti.ru
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Пассажиры новосибирских такси оказались самыми разговорчивыми в России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом такси «Ситимобил» совместно с исследовательской компанией ResearchMe.  

В опросе приняло участие почти 4 тыс. респондентов по всей России. Как выяснилось, в Новосибирске 42% пассажиров всегда разговаривают с водителем такси во время поездки. Такова же доля желающих поговорить и в Краснодаре. На другом полюсе рейтинга находится Санкт-Петербург. Там самый большой процент пассажиров, предпочитающих поездки в тишине.

«Несмотря на то, что большинство респондентов (69%) заявили, что разговорчивость водителя никак не влияет на общую оценку, 18% участников опроса все же признались, что ставят более высокую оценку поездкам, которые сопровождалась интересным разговором. Приятную беседу особенно ценят жители Уфы и Омска - 20% опрошенных жителей этих городов сообщили, что ставят более высокий балл, если с водителем было интересно», - отмечается также в сообщении «Ситимобил» по итогам исследования.

Фото: pixabay.com

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