Названы самые неудачные подарки на Новый год

Консультант по этикету назвала самые неудачные подарки на Новый год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на известного консультанта Татьяну Николаеву.

В первую очередь не нужно дарить «очень дорогой подарок», так как он может поставить человека в неловкое положение. Также не рекомендуется дарить сертификат магазина, поскольку на нем указана стоимость, а этого, по мнению специалиста, на подарке быть не должно.

Помимо этого, не следует дарить деньги, поскольку с точки зрения этикета это неприлично и может указывать на незаинтересованность дарителя. Плюс к этому не стоит преподносить абонемент в тренажерный зал, если человек об этом не просил.

То же самое касается шампуня и мыла.

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