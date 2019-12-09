Новосибирский мастер изготовил самую маленькую копию монеты

В Новосибирске изготовлена самая маленькая копия монеты в мире. Ее автор - мастер микроминиатюры Владимир Анискин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Самая маленькая копия монеты готова. Диаметр порядка 3 мм. Золото. Работа была трудная, но интересная. Пока не знаю, удастся ли еще сделать экземпляры – посмотрим, сколько монет выдержит штамп. Начинаю подготовку комплекта документов (доказательная база) для Книги рекордов Гиннесса», - сделал запись мастер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным ТАСС, в настоящее время в Книге рекордов Гиннесса зафиксирована самая маленькая копия монеты диаметром 4,42 мм. Мастер сделал копию золотого червонца «Сеятель». В своем посте Владимир Анискин поблагодарил тех, кто помог ему купить настоящую монету.

Монету номиналом «один червонец» (10 рублей) в СССР выпустили в 1923 году. В 1975-1982 годах Госбанк выпустил новые монеты, которые сохранили ее внешний облик. С нее и делал копию Владимир Анискин.

Фото: страница Владимира Анискина в соцсети «ВКонтакте».