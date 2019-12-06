Десятки исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

Более 50 белых медведей не могут по льду покинуть окрестности села Рыркайпий и остаются поблизости от людей, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

«Почти все медведи худые. Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста», — заявила руководитель «Медвежьего патруля» поселка Рыркайпий (Чукотка) Татьяна Миненко, чьи слова приводит РИА Новости.

Все общественные мероприятия в поселке отменены. К разрешению ситуации подключилась администрация поселка и добровольцы.

Причиной случившегося, в частности, называется небывало теплая погода для начала декабря в районе Мыса Кожевникова, из-за чего лед у берега недостаточно прочный, поэтому медведи не могут покинуть окрестности села.

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