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К новосибирскому автовокзалу подтягивают общественный транспорт

Главная Общество
Новосибирск
16:56 5 Декабря 2019
авто, вокзал, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый автовокзал Новосибирска потребовал изменений в маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Автовокзал начнет работу во второй половине декабря на Гусинобродском шоссе. Здесь будет создана новая остановка общественного транспорта «Автовокзал на ГБШ». Она станет конечной для автобуса №35 и маршрутных такси №18, №19 и №44. Кроме того, на «Автовокзале на ГБШ» будут делать остановку маршрутные такси №72 и №30.

«Сегодня специалистами мэрии дополнена сеть городских маршрутов. Они будут проходить в непосредственной близости от автовокзала. Некоторые автобусы будут останавливаться на его территории – для этого предусмотрена площадка отстоя общественного транспорта. Также для того, чтобы пассажирам было удобнее добираться до автовокзала, следующим летом мы приступим к строительству трамвайной линии от «Сада мичуринцев». Уже проведен ряд подготовительных мероприятий, в частности, закуплены рельсы», – приводит пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

По данным пресс-центра, с 21 декабря 2019 года по 1 марта 2020-го на новый автовокзал планируется перевести все межмуниципальные, межсубъектные и международные маршруты. Часть маршрутов будет формироваться на старом автовокзале на Красном проспекте,4, но и эти автобусы будут делать остановку на новом автовокзале. Это рейсы из Новосибирска в Белово, Горный, Кемерово (через Промышленную), Междуреченск, Новокузнецк, Тогучин и Карасук, а также из аэропорта Толмачёво в Новокузнецк, Таштагол и Белово.

В свою очередь, с нового автовокзала планируется отправлять ряд маршрутов с транзитной остановкой на автовокзале на Красном проспекте: в Караганду, Павлодар (через Камень-на-Оби и Карасук), Темиртау (через Нур-Султан), Усть-Каменогорск (в том числе, через Змеиногорск), Семипалатинск, Караганду (через Кулунду). Кроме того, это рейсы Павлодар – Кемерово, Томск – Семипалатинск, Кемерово – Караганда и Кемерово – Павлодар.

По данным мэрии, новый автовокзал будет работать круглосуточно. Пассажирам обещают залы ожидания с бесплатным Wi-Fi, медицинский пункт, кафе, магазины, банкоматы и т. д. Парковка для посетителей рассчитана на 63 машиноместа, 10 мест отведено для маломобильных граждан, 32 – для межрейсового отстоя автобусов.

Фото: электронный справочник 2ГИС

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