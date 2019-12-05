Новосибирская область лидирует по числу выданных в 2019 году ПТС

Сибирские таможенники отчитались о количестве выданных ПТС. Машины в Россию чаще всего ввозились из стран Евразийского экономического союза: Киргизии – 1444 ПТС, Казахстана – 555 ПТС, Армении – 188 ПТС, Белоруссии - 73 ПТС.

По данным ведомства, за 11 месяцев 2019 года в СФО резко увеличилось количество выданных паспортов транспортных средств физическим лицам. Сибиряки получили 2346 ПТС - это в 2,7 раза больше, чем в январе-ноябре 2018 года.

«Лидерами роста являются Хакасская таможня (увеличение 4,7 раза до 75 ПТС) и Новосибирская таможня (увеличение в 3,9 раза до 1002 ПТС). В 2,9 раза до 182 увеличилось количество ПТС, выданных физическим лицам Кемеровской таможней», - рассказали в ведомстве.

Причинами такого высокого спроса являются более низкие ставки таможенных платежей по сравнению со взносами на территории России до ее вступления в ЕАЭС.

В ведомстве добавили, что и юридические лица стали чаще ввозить автомобили в Россию из Китая - с января по ноябрь 2019 года таможенными органами Сибири было выдано 4752 ПТС.