Новосибирцу вернут деньги за билет на концерт «Ленинграда» за мат со сцены

В Новосибирске решением суда местному жителю вернут деньги за билет на концерт группы «Ленинград». Его оскорбила нецензурная лексика, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«4 декабря 2019 года в Калининском районном суде Новосибирска было вынесено решение по гражданскому делу по иску Гуляева Е. Ф. к ООО «Дракон и Феникс», Шнурову С. В., некоммерческому партнерству «Новосибирский профессиональный клуб – Сибирь» о взыскании убытков, компенсации морального вреда», - говорится в сообщении на сайте райсуда.

Требования истца удовлетворены частично. Организатор концерта - ООО «Дракон и Феникс» - заплатит 2 тыс. руб. в качестве компенсации за купленный билет, около 2,2 тыс. руб. – в качестве штрафа. Между тем, мужчина, по данным ТАСС, требовал выплатить 300 тыс. руб.

Концерт группы «Ленинград» состоялся в ледовом дворце спорта «Сибирь» 23 октября 2019 года.

Фото: сайт группировки «Ленинград»