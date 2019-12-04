На «Радио Сибирь» стартует новогодний проект «Здравствуй, Дедушка Мороз!»

Сегодня, 4 декабря, День заказа подарков и написания писем Деду Морозу!

«Радио Сибирь» предлагает своим слушателям вспомнить детство, волнительное предвкушение главного праздника зимы и дает старт новогоднему проекту «Здравствуй, Дедушка Мороз!».

Все желающие принять участие в доброй акции могут найти в официальных группах VK «Радио Сибирь» Улан-Удэ, Томска и Читы «Новогоднее письмо Деду Морозу в Великий Устюг» и написать свои пожелания. Лично себе или всему человечеству, родным или незнакомым людям, своему городу или всей стране, материальное или что-то вечное, неважно! Главное, чтобы искренне и от души. Каждый день ведущие будут зачитывать в эфире самые трогательные, интересные и оригинальные варианты, а также выкладывать свои комментарии. А 27 декабря письмо от «Радио Сибирь» и всех слушателей будет торжественно отправлено в Великий Устюг Дедушке Морозу!

Авторов самых креативных пожеланий ждут ценные призы и приятные сюрпризы от «Радио Сибирь». Подробности на официальном сайте и в социальных сетях радиостанции.

Справка: «Радио Сибирь» успешно вещает на российском рынке 27 лет, охватывая крупнейшие города Сибири и Урала с аудиторией более 6 млн человек. На волнах радиостанции можно услышать все необходимое для современных слушателей: новости, курсы валют, гороскопы, ситуацию на дорогах, прогноз погоды и специальные рубрики об актуальных вопросах регионов. Музыкальная часть эфира представлена новинками и хитами популярной музыки. Для расширения экономического, культурного и социального взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 2015 году между радиосетью «Радио Сибирь» и «Международным радио Китая» был подписан меморандум об обмене видео- и аудиоконтентом.