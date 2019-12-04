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Новосибирские электрички переходят на зимнее расписание

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Новосибирск
15:01 4 Декабря 2019
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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С 8 декабря новосибирские электрички перейдут на зимнее расписание. В компании «Экспресс-пригород» сообщили, что количество электропоездов будет увеличено, назначены дополнительные остановки.

«В новом графике движения АО «Экспресс-пригород» совместно с ОАО «РЖД» проведена работа по ускорению 4 маршрутов пригородных поездов. Кроме того, корректировки с изменением времени отправления свыше 10 минут будут внесены в расписание 17 маршрутов из 167 маршрутов электропоездов», - отметили в пресс-службе компании.

Так, в направлении Бердска и Советского района города будут курсировать три новых поезда: № 6617 Новосибирск – Бердск с отправлением в 6:14, № 6618 Бердск – Новосибирск с отправлением в 9:57 и № 6644 Бердск – Новосибирск с отправлением в 20:34.

Электропоезд № 6613 Новосибирск – Черепаново будет совершать дополнительную остановку на станции Посевная – отправление в 7:48. Электричка № 6639 Новосибирск – Бердск будет останавливаться на станции Иня – отправление состава в 19:34, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Уточнить расписание электропоездов модно на станциях и остановочных пунктах, а также на сайте РЖД, в электронных и мобильных версиях.

Фото: РЖД

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