3 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Из Новосибирска открываются шесть новых авианаправлений

Главная Общество
Новосибирск
15:46 3 Декабря 2019
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске шести межрегиональных рейсов из Новосибирска. В 2020 году пассажиры смогу напрямую улететь в Барнаул, Ханты-Мансийск, Нижнекамск, Магнитогорск, Кемерово и Ульяновск. Авиабилеты на новые направления уже доступны к покупке. 

Так, со 2 января 2020 года S7 начнет полеты из Новосибирска в Ульяновск – дважды в неделю, Кемерово и Барнаул – пять раз в неделю.

«Два раза в неделю с 4 января 2020 года будут выполняться рейсы в Нижнекамск и Магнитогорск, с 5 января – в Ханты-Мансийск», - рассказали в авиакомпании. 

Представители также отметили, что все рейсы составлены таким образом, чтобы обеспечить максимальное количество удобных стыковок в аэропорту Толмачево. 

Добавим, перелеты в города Западной Сибири, Урала, Татарстана, Приволжья и Югры будут осуществляться на лайнерах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Больница в Новосибирской области получит новый флюорограф

Больница в Новосибирской области получит новый флюорограф

3 Декабря 2019 г.
Аппарат доставят в Искитим в этом году
Новости Новосибирска: В Новосибирске каждый второй водитель оказался должником

В Новосибирске каждый второй водитель оказался должником

2 Декабря 2019 г.
Сотрудники УФССП провели совместный рейд с инспекторами
Новости Новосибирска: В России могут ужесточить наказание за задержку зарплат

В России могут ужесточить наказание за задержку зарплат

2 Декабря 2019 г.
Количество штрафов за невыплату заработной платы в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги.
Новости Новосибирска: Главную елку Новосибирска перенесут в Театральный сквер

Главную елку Новосибирска перенесут в Театральный сквер

29 Ноября 2019 г.
Это сделано для оптимизации транспортной ситуации
Новости Новосибирска: Торговые павильоны вдоль дорог в Новосибирске заменят «умными» остановками

Торговые павильоны вдоль дорог в Новосибирске заменят «умными» остановками

28 Ноября 2019 г.
С предпринимателями не будут продлевать договоры арены
Новости Новосибирска: В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем

28 Ноября 2019 г.
Авторы законопроекта предлагают осуществить перенос выходных дней таким образом, что 31 декабря станет нерабочим днем.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Александр Ложкин назначен главным архитектором Новосибирска

Александр Ложкин назначен главным архитектором Новосибирска

28 Ноября 2019 г.
Он сменил на этом посту Виктора Тимонова
Новости Новосибирска: Сергей Коваленко и Екатерина Поварова возглавили министерства в Республике Алтай

Сергей Коваленко и Екатерина Поварова возглавили министерства в Республике Алтай

1 Декабря 2019 г.
Глава региона подписал указы о назначениях
Новости Новосибирска: ТОСЭР в Сибири претендуют на 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры

ТОСЭР в Сибири претендуют на 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры

1 Декабря 2019 г.
В Фонде развития моногородов ждут заявки для Линёво, Саянска и Черногорска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19