Из Новосибирска открываются шесть новых авианаправлений

Авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске шести межрегиональных рейсов из Новосибирска. В 2020 году пассажиры смогу напрямую улететь в Барнаул, Ханты-Мансийск, Нижнекамск, Магнитогорск, Кемерово и Ульяновск. Авиабилеты на новые направления уже доступны к покупке.

Так, со 2 января 2020 года S7 начнет полеты из Новосибирска в Ульяновск – дважды в неделю, Кемерово и Барнаул – пять раз в неделю.

«Два раза в неделю с 4 января 2020 года будут выполняться рейсы в Нижнекамск и Магнитогорск, с 5 января – в Ханты-Мансийск», - рассказали в авиакомпании.

Представители также отметили, что все рейсы составлены таким образом, чтобы обеспечить максимальное количество удобных стыковок в аэропорту Толмачево.

Добавим, перелеты в города Западной Сибири, Урала, Татарстана, Приволжья и Югры будут осуществляться на лайнерах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров.