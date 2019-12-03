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Больница в Новосибирской области получит новый флюорограф

Главная Общество
Новосибирск
12:03 3 Декабря 2019
больница, ремонт, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый флюорограф будет установлен в Искитимской центральной городской больнице до конца этого года. О планах министерства здравоохранения Новосибирской области сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Уже завершены конкурсные процедуры, определен поставщик оборудования. Флюорограф приобретается на средства межбюджетного трансферта бюджету Новосибирской области в размере 207,5 млн руб. на приобретение медицинских изделий для медицинских организаций», - сообщила пресс-служба правительства региона.

Поставка флюорографа в поликлиническое отделение №1 ГБУЗ «Искитимская центральная городская больница» стала актуальной, в том числе, в связи с ремонтом аппарата в поликлиническом отделении №2 этого учреждения. Он вышел из строя 29 ноября и был отремонтирован ко 2 декабря. В это время в отделении работал мобильный флюорограф, направленный областным министерством здравоохранения.

Поликлиники №1 и №2, входящие в структуру больницы, находятся в разных частях города Искитима с населением 57 тыс. человек.

Фото: yandex.ru

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