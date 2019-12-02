2 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске каждый второй водитель оказался должником

Главная Общество
Новосибирск
16:51 2 Декабря 2019
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В течение десяти дней судебные приставы по Новосибирской области проводили совместный рейд с инспекторами по поиску водителей-должников. В ходе спецоперации «Дебитор» они проверили 887 новосибирских автомобилистов.

Задолженности по тем или иным обязательствам были у каждого второго – они числились в базе областного управления службы судебных приставов.

Водителям предоставили возможность рассчитаться с долгами прямо на месте. Они перечислили приставам 350 тысяч рублей. Кроме того, по итогам рейда было арестовано имущество 13 автомобилистов - в том числе три машины, на общую сумму  630 тысяч рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Еще 150 водителей получили повестки в УФССП, а в отношении 24 автомобилистов были составлены протоколы об административном нарушении за неуплату штрафов.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В России могут ужесточить наказание за задержку зарплат

В России могут ужесточить наказание за задержку зарплат

2 Декабря 2019 г.
Количество штрафов за невыплату заработной платы в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги.
Новости Новосибирска: Главную елку Новосибирска перенесут в Театральный сквер

Главную елку Новосибирска перенесут в Театральный сквер

29 Ноября 2019 г.
Это сделано для оптимизации транспортной ситуации
Новости Новосибирска: Торговые павильоны вдоль дорог в Новосибирске заменят «умными» остановками

Торговые павильоны вдоль дорог в Новосибирске заменят «умными» остановками

28 Ноября 2019 г.
С предпринимателями не будут продлевать договоры арены
Новости Новосибирска: В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем

28 Ноября 2019 г.
Авторы законопроекта предлагают осуществить перенос выходных дней таким образом, что 31 декабря станет нерабочим днем.
Новости Новосибирска: В Кировском районе Новосибирска открывается детсад на 220 мест

В Кировском районе Новосибирска открывается детсад на 220 мест

27 Ноября 2019 г.
В учреждении смогут заниматься дети с ограниченными возможностями
Новости Новосибирска: Автобусы пустили в новосибирский поселок Гвардейский

Автобусы пустили в новосибирский поселок Гвардейский

27 Ноября 2019 г.
Ранее это была закрытая территория минобороны РФ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Сельхозтехника во всей красе

Сельхозтехника во всей красе

27 Ноября 2019 г.
В Новосибирске открылась «Сибирская аграрная неделя»
Новости Новосибирска: Новосибирская «Сибирь» продержалась в Казани до буллитов

Новосибирская «Сибирь» продержалась в Казани до буллитов

28 Ноября 2019 г.
Сибиряки дали бой лидеру первенства КХЛ
Новости Новосибирска: Сибирские команды остались во главе мужской волейбольной Суперлиги

Сибирские команды остались во главе мужской волейбольной Суперлиги

1 Декабря 2019 г.
«Локомотив» и «Кузбасс» одержали победы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19