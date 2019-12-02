В Новосибирске каждый второй водитель оказался должником

В течение десяти дней судебные приставы по Новосибирской области проводили совместный рейд с инспекторами по поиску водителей-должников. В ходе спецоперации «Дебитор» они проверили 887 новосибирских автомобилистов.

Задолженности по тем или иным обязательствам были у каждого второго – они числились в базе областного управления службы судебных приставов.

Водителям предоставили возможность рассчитаться с долгами прямо на месте. Они перечислили приставам 350 тысяч рублей. Кроме того, по итогам рейда было арестовано имущество 13 автомобилистов - в том числе три машины, на общую сумму 630 тысяч рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Еще 150 водителей получили повестки в УФССП, а в отношении 24 автомобилистов были составлены протоколы об административном нарушении за неуплату штрафов.