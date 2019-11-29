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Главную елку Новосибирска перенесут в Театральный сквер

Главная Общество
Новосибирск
12:41 29 Ноября 2019
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году главная елка Новосибирска будет установлена в Театральном сквере возле оперного театра. Такое решение городские власти приняли для оптимизации транспортной ситуации, объяснил мэр Анатолий Локоть. Новогоднее дерево разместят между памятником Ленину и центральной клумбой. Пространство перед ступенями отдадут под каток, а сами ступени станут большой сценой, где пройдут новогодние представления.

«Перенос елки в Театральный сквер — это облегчение транспортной ситуации на площади Ленина. Мы не создаем никому дополнительных трудностей — ни автолюбителям, ни транспортникам, ни ГИБДД. Есть и еще одна подоплека — подчеркивается роль нашего театра», — сказал глава города.

На Михайловской набережной зальют каток и построят ледовый городок с аттракционами, будет работать лыжня. За Краеведческим музеем обустроят каток и горки. Первомайский сквер станет центром проведения Фестиваля снежных скульптур, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: ksonline.ru

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