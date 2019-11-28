Торговые павильоны вдоль дорог в Новосибирске заменят «умными» остановками

Власти Новосибирска не будут продлевать договоры аренды с владельцами павильонов вдоль дорог. Согласно новым техническим требованиям, в полосе отвода автомагистралей введен запрет на работу нестационарных торговых объектов.

В ближайшее время автомобильные дороги местного значения будут закреплены за Городским центром организации дорожного движения на праве оперативного управления. Это повлечет за собой изменение статуса земельных участков и постепенное расторжение договоров аренды с владельцами торговых объектов, сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии заверили, что до истечения срока аренды сносить ларьки не будут, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вместо ларьков городские власти намерены установить «умные» остановки. Будет оборудовано 250 таких остановочных павильонов. При этом 150 объектов оснастят теплыми блоками.

фото: orgp.spb.ru