В Кировском районе Новосибирска открывается детсад на 220 мест

В Кировском районе Новосибирска открывается новый детский сад. Учреждение рассчитано на 220 воспитанников. В нем смогут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья: входная зона оборудована пандусами, установлен лифт, обустроен специальный туалет.

В трехэтажном здании разместятся четыре ясельные группы для малышей до трех лет и восемь групп для старших воспитанников.

«Помимо групповых помещений, в здании расположены современные медицинский, прачечный и пищевой блоки, музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, студия для художественного развития детей, театральная студия, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, сенсорно-динамический зал, помещения для дополнительного образования детей. Все помещения позволяют организовать совместную, самостоятельную деятельность детей, направленную на их саморазвитие под наблюдением и при поддержке воспитателей» - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Строительство детского сада № 154 по ул. Виктора Шевелева, 25 обошлось в 252,2 млн рублей. Финансирование было направлено из федерального, областного и городского бюджетов.