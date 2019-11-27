Автобусы пустили в новосибирский поселок Гвардейский

В новосибирском поселке Гвардейский заработает общественный транспорт. Ранее это была закрытая территория, находившаяся в ведении минобороны РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В этом году были отремонтированы основные магистрали Гвардейского. Следующим этапом стала организация кольцевого маршрута с односторонним движением», - приводит пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

Движение общественного транспорта начнется здесь 29 ноября. Кольцевой маршрут пройдет по ул. Амосова и Солидарности. Для его обслуживания созданы три остановочных пункта: «Школа искусств», «Ул. Лейтенанта Амосова» и «Крылья».

В поселке Гвардейском проживает около 10 тыс. человек.

Фото: электронный справочник 2ГИС