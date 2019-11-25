В алтайском поселке достроили новый корпус больницы

В поселке Майма Республики Алтай открылся новый корпус районной больницы. Его строительство продолжалось пять лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Здесь будет размещаться поликлиника, а также хирургический и гинекологический стационары. 85 человек будут работать в этом новом здании, где созданы все необходимые условия для врачей и пациентов», – рассказал глава региона Олег Хорохордин на церемонии открытия.

По данным республиканских властей, площадь трехэтажного здания с цокольным этажом составляет почти 4 тыс. кв. м. Стационар вмещает 30 коек, а поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. Здесь также разместится стоматологическая служба района, клиническая лаборатория, рентгенологические кабинеты, вспомогательные службы.

В качестве подрядчика выступило ООО «ФундаментСпецСтрой». В 2014 году была сдана в эксплуатацию первая очередь больницы.

Майминский район - самый крупный по численности населения район Республики Алтай. В нем проживает 34 тыс. человек.

Фото: официальный сайт Республики Алтай