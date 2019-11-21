21 ноября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

У новосибирского болельщика арестовали телевизор во время матча

Главная Общество
Новосибирск
17:22 21 Ноября 2019
долг, фанаты, арест
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске судебные приставы арестовали телевизор болельщика хоккейной «Сибири» прямо во время трансляции матча. О черном дне фаната сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Приставы и сотрудники Фонда модернизации ЖКХ провели совместный рейд 20 ноября. Их интересовали должники по капремонту. Один из них с долгом примерно в 19 тыс. руб. проживает в Калининском районе.

«Телевизор болельщика работал на всю громкость, поэтому судебным приставам удалось достучаться до него только в перерыве между периодами. В этот вечер мужчина на встречу с судебными приставами явно не рассчитывал, но задерживать на пороге незваных гостей он не стал, так как не мог пропустить игру любимой хоккейной команды», - описали встречу в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Просмотр игры «Сибири» с казанским «Ак Барсом» был прерван, а телевизор арестован и передан болельщику на ответственное хранение. В случае неоплаты долга, велика вероятность, что к следующей игре любимой команды он будет реализован, предположили в ведомстве.  

По-видимому, утешением для болельщика может служить только тот факт, что ничего радостного в оставшейся части матча он бы не увидел. «Сибирь» вступила в «черную полосу», проиграв пятый матч подряд. На этот раз дома со счетом 1:4.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В начальных школах сохранят уроки религии

В начальных школах сохранят уроки религии

21 Ноября 2019 г.
Российские власти решили сохранить уроки религии в начальных школах, изменив проект стандартов для образовательных учреждений.
Новости Новосибирска: На участке трассы «Иртыш» в Новосибирске построят многоуровневую развязку

На участке трассы «Иртыш» в Новосибирске построят многоуровневую развязку

20 Ноября 2019 г.
Пропускная способность магистрали увеличится в полтора-два раза
Новости Новосибирска: Россиян предлагают штрафовать за нарушение тишины

Россиян предлагают штрафовать за нарушение тишины

20 Ноября 2019 г.
Наказание за шумное поведение планируют включить в КоАП.
Новости Новосибирска: В 2020 году из аэропорта Новосибирска откроют 15 новых направлений

В 2020 году из аэропорта Новосибирска откроют 15 новых направлений

20 Ноября 2019 г.
В перспективе город будет связан с каждым мегаполисом страны
Новости Новосибирска: Строительство станции метро в Новосибирске приведет к закрытию пляжа

Строительство станции метро в Новосибирске приведет к закрытию пляжа

20 Ноября 2019 г.
«Наутилус» не будет работать два года
Новости Новосибирска: Неделя Хэйлунцзянского телевидения КНР в России откроется при поддержке TV BRICS

Неделя Хэйлунцзянского телевидения КНР в России откроется при поддержке TV BRICS

19 Ноября 2019 г.
Для участия в фестивале в столицу приедут профессионалы медиаиндустрии Китая
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Сибири пенсионерам трудно найти работу

В Сибири пенсионерам трудно найти работу

19 Ноября 2019 г.
Лучший из регионов СФО - только 32-й в рейтинге рынков труда для пожилых
Новости Новосибирска: Сергей Афанасьев передумал уходить из новосибирского театра

Сергей Афанасьев передумал уходить из новосибирского театра

19 Ноября 2019 г.
Власти пообещали НГДТ решить проблему с помещением
Новости Новосибирска: Завершено благоустройство второй очереди набережной в Горно-Алтайске

Завершено благоустройство второй очереди набережной в Горно-Алтайске

18 Ноября 2019 г.
Работы шли на участке от спортзала «Баатыр» до моста в микрорайоне «Мебельная»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19