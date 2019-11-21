У новосибирского болельщика арестовали телевизор во время матча

В Новосибирске судебные приставы арестовали телевизор болельщика хоккейной «Сибири» прямо во время трансляции матча. О черном дне фаната сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Приставы и сотрудники Фонда модернизации ЖКХ провели совместный рейд 20 ноября. Их интересовали должники по капремонту. Один из них с долгом примерно в 19 тыс. руб. проживает в Калининском районе.

«Телевизор болельщика работал на всю громкость, поэтому судебным приставам удалось достучаться до него только в перерыве между периодами. В этот вечер мужчина на встречу с судебными приставами явно не рассчитывал, но задерживать на пороге незваных гостей он не стал, так как не мог пропустить игру любимой хоккейной команды», - описали встречу в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Просмотр игры «Сибири» с казанским «Ак Барсом» был прерван, а телевизор арестован и передан болельщику на ответственное хранение. В случае неоплаты долга, велика вероятность, что к следующей игре любимой команды он будет реализован, предположили в ведомстве.

По-видимому, утешением для болельщика может служить только тот факт, что ничего радостного в оставшейся части матча он бы не увидел. «Сибирь» вступила в «черную полосу», проиграв пятый матч подряд. На этот раз дома со счетом 1:4.

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