В начальных школах сохранят уроки религии

Российские власти решили сохранить уроки религии в начальных школах, изменив проект стандартов для образовательных учреждений, сообщает РБК со ссылкой на Минпросвещения.

В обновленном проекте Федерального образовательного стандарта (ФГОС) для начальных классов числятся шесть дисциплин (а не две, как было до этого), связанных с религиозным образованием.

В частности, их упоминают под формулировками: основы православной, буддийской, исламской, иудейской культуры, а также основы религиозных культур народов России или светской этики.

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