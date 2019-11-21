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В начальных школах сохранят уроки религии

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Новосибирск
12:52 21 Ноября 2019
религия, образование, школа
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Российские власти решили сохранить уроки религии в начальных школах, изменив проект стандартов для образовательных учреждений, сообщает РБК со ссылкой на Минпросвещения.

В обновленном проекте Федерального образовательного стандарта (ФГОС) для начальных классов числятся шесть дисциплин (а не две, как было до этого), связанных с религиозным образованием.

В частности, их упоминают под формулировками: основы православной, буддийской, исламской, иудейской культуры, а также основы религиозных культур народов России или светской этики.

Фото yandex.ru

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