На участке трассы «Иртыш» в Новосибирске построят многоуровневую развязку

В Новосибирске расширят федеральную трассу «Иртыш». Этот вопрос губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с представителями федеральной власти в рамках Международного форума «Транспорт России» в Москве.

Реконструировать планируют участок протяженностью 20 километров, соединяющий толмачевское кольцо с Северным обходом. Интенсивность движения на этом отрезке высокая, а после завершения работ пропускная способность магистрали увеличится в полтора-два раза - до 30 тысяч автомобилей в сутки.

Для этого планируется увеличить количество полос с двух до шести, а так же обустроить многоуровневую развязку, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что реконструкция дороги требуется в связи со строительством новых производственных и логистических объектов возле грузового терминала аэропорта Толмачево – на магистраль придется дополнительная нагрузка.