Россиян предлагают штрафовать за нарушение тишины

Наказание за шумное поведение планируют включить в КоАП. Оно будет предусматривать ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с 23 часов до 7 утра. За это нарушители заплатят штраф от одной до 3 тыс. рублей. Авторы инициативы заявляют, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан».

Сейчас, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, субъекты вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть из них, в остальных же законы о тишине приняты, но не работают.

При этом эксперты указали, что ситуация с соблюдением тишины в различных регионах неоднородна: где-то в ночное время запрещено двигать мебель, а где-то местные власти устанавливают «тихий час» днем.