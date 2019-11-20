В 2020 году из аэропорта Новосибирска откроют 15 новых направлений

В 2020 году из новосибирского аэропорта Толмачево планируют открыть 15 новых авиамаршрутов. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона отметил, что в перспективе Новосибирск будет связан с каждым городом страны, где есть аэропорт. Амбициозная задача будет достигнута после строительства нового терминала за 20 млрд рублей, а также реконструкции двух взлетно-посадочных полос за 9 млрд рублей. Ранее сообщалось, что реконструкция ВПП-2 будет завершена в 2022 году.

«Ожидаем, что в ближайшее время будет заключен государственный контракт на реконструкцию, фактически, достройку, завершение строительства второй взлетно-посадочной полосы. Соответственно, это увеличит ее пропускную способность фактически в 10 раз», - заявил Травников.

В ближайшей перспективе начало прямого авиасообщения еще с 15 годами страны. С какими именно, пока не уточняется. По словам губернатора, уже сформировали план на 2020 год, ведутся переговоры с руководителями регионов.