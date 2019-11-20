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Строительство станции метро в Новосибирске приведет к закрытию пляжа

Главная Общество
Новосибирск
08:26 20 Ноября 2019
закрытие, строительство, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский пляж «Наутилус» на левом берегу Оби не будет работать два ближайших года. Об этом стало известно в ходе выездного заседания штаба по строительству станции метро «Спортивная», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дело в том, что рядом с «Наутилусом» будет вестись строительство сразу нескольких инфраструктурных объектов – объездной дороги вокруг дамбы, системы канализования и очистных сооружений.

По данным пресс-центра мэрии, базовая площадка под станцию будет построена до конца года. К настоящему времени полностью выполнены работы по выемке грунта – 13,5 тыс. куб. м заменено на песок. Сейчас ведется бетонирование площадки, армируются плиты перекрытия. Общий объем бетонирования, который строители планируют завершить в начале декабря, составляет 3,1 тыс. куб. м. Также в списке работ этого года сооружение стен из железобетонных конструкций до отметки перекрытия подвалов (3 м) и монтаж внутриплощадочных инженерных сетей.

В этом году на строительство «Спортивной» направлено 375 млн руб.

Фото: сайт пляжа «Наутилус»

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