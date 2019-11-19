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Неделя Хэйлунцзянского телевидения КНР в России откроется при поддержке TV BRICS

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Новосибирск
18:26 19 Ноября 2019
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Неделя Хэйлунцзянского телевидения КНР в России пройдет с 28 ноября по 4 декабря в Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино при поддержке Международной медиасети TV BRICS, которая выступит в качестве информационного партнёра знакового культурного события.

Для участия в фестивале в столицу приедут профессионалы медиаиндустрии Китая во главе с начальником управления по делам телевидения и радио провинции Хэйлунцзян господином Ли Цзихуа. Также в составе китайской делегации мероприятие посетят представители Хэйлунцзянского телерадиовещания: заместитель директора Ли Цзяо; начальник центра звуковой частоты Чжао Синьюй; начальник центра по делам управления Дун Цзяцзи; переводчик и ведущий международного отдела Хань Гуйцзюнь; начальник международного отдела, академик ЕАТР Э Янь; продюсер международного отдела, академик ЕАТР Ху Шулин; журналист и оператор международного отдела, академик ЕАТР Ван Чжэн.

В рамках Недели гостям культурного события будут продемонстрированы китайские документальные фильмы и переведенные на русский язык программы производства  Хэйлунцзянского телерадиовещания, призванные ознакомить зрителей с историей многолетней дружбы и сотрудничества между российским и китайским народами: «Фильмы о провинции Хэйлунцзян», «Укрепление российско-китайского торгового сотрудничества», «Посланцы, приносящие свет», «Харбин – родина навсегда в сердце», «Музыкальная мечта Александра в Китае», «Счастливая жизнь Аркадия в Харбине», «Уникальное и прелестное время у Оксаны», «Наши годы. 1941-1945», «Таинственные гости в Первомайском. 6 съезд КПК», «Король красных разведчиков в Китае. Рихард Зорге», «Чжан Юйлянь – военная журналистка», «Пробуждение от кошмара», «На берегу реки Лалинь», а также документальный сериал «Наш мальчик», посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, который был снят в июне 2019 года в Благовещенске и Иркутске.

Церемония открытия Недели Хэйлунцзянского телевидения КНР в России состоится  29 ноября в 15:00. В программе торжественного мероприятия запланированы показы китайских фильмов, а также подписание новых соглашений о сотрудничестве на 2020 год.

Организатором фестиваля выступил стратегический партнёр Международной медиасети TV BRICS – Евразийская Академия Телевидения и Радио. В составе академии – более 40 профессионалов телевидения Китая, среди которых 10 представителей Хэйлунцзянского телерадиовещания, в том числе директор Хэйлунцзянского телерадиовещания госпожа Ян Цзин.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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