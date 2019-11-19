Кукабарра повеселит новосибирцев

Новосибирский зоопарк впервые получил кукабарр. Гигантские зимородки, в дикой природе живущие в Австралии и на Новой Гвинее, пока находятся в карантине, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Новосибирск двух кукабарр привезли из Германии. Раньше их в коллекции местного зоопарка не было. Кукабарры отличаются тем, что умеют издавать звуки, похожие на человеческий хохот. «Смехом» этой птицы начинаются передачи одной из австралийских радиостанций.

«Они хорошо перенесли дорогу, быстро адаптируются к новому месту, с аппетитом едят. Кукабарры плотоядны. Мы кормим их мясом. Пока птицы находятся на карантине. Позже посетители смогут их увидеть и услышать», - рассказала завотделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью этого года МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило» также впервые получил парагвайскую анаконду и цепкохвостых дикобразов.

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