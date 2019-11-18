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Новосибирскую школу согрели из-под земли

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Новосибирск
16:34 18 Ноября 2019
школа, теплоснабжение, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске школу впервые перевели на геотермальную систему отопления. Проект реализован в Октябрьском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Школа №115 работает в частном секторе. Здесь отсутствует теплоцентраль. С 1996 года школа отапливалась дизелем.

«Здание котельной с горючими материалами находилось в непосредственной близости к образовательному учреждению, поэтому главным для нас было обеспечить безопасность детей. Было принято решение использовать альтернативный источник тепла», - сказал мэр Анатолий Локоть.

Реализация проекта началась в 2018 году. Как сообщает пресс-центр мэрии, было пробурено 46 скважин глубиной 70 м, проложен трубопровод длиной около 11 км. Стоимость проекта составила 12,7 млн руб.

Фото: сайт МКОУ «Основная общеобразовательная школа №115»

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