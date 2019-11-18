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Завершено благоустройство второй очереди набережной в Горно-Алтайске

Главная Общество
Новосибирск
11:32 18 Ноября 2019
благоустройство, площадка, река
Автор: Sibnovosti.ru
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В Горно-Алтайске открыли вторую очередь набережной реки Маймы. Благоустроительные работы здесь шли по федеральной программе формирования комфортной городской среды, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В этом году набережная Маймы благоустроена на участке от спортзала «Баатыр» до автомобильного моста в микрорайоне «Мебельная». Здесь появились пешеходные дорожки, оборудованные скамьями и урнами, спортивная площадка с уличными тренажерами, пешеходная зона вдоль берегов с металлическим ограждением высотой 1,2 м и парковочная зона.

По данным официального сайта Республики Алтай на проектирование и работы из бюджетов всех уровней было направлено более 18 млн руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, первый этап благоустройства набережной в микрорайоне бывшей мебельной фабрики завершился в конце прошлого года.

«Эта работа продолжится и в последующие годы, благоустройство набережной будет продолжено в районе городского парка культуры и отдыха», - сказал на церемонии открытия второй очереди глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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