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Российские ученые нашли способ лечить глухоту

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Новосибирск
12:54 14 Ноября 2019
здоровье, медицина, разработка
Автор: Sibnovosti.ru
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Научная группа разработала программу редактирования эмбриона человека для избавления от наследственного недуга, сообщает «Радио Сибирь».

Как утверждает ученый-разработчик Денис Ребриков, эта технология позволит просчитывать вероятность рождения у потенциальных родителей детей не только с глухотой, но и с другими генными мутациями, например, с высокими рисками развития патологий сердечно-сосудистой системы.

Вместе с тем, ученый опасается мировой тенденции, направленной на запрет рождения детей с геномным редактированием на стадии зиготы, но полагает, что ему удастся осуществить свой проект.

Фото yandex.ru

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