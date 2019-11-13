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Благотворительный фестиваль «Спешите делать добро!» впервые пройдет при поддержке TV BRICS

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Новосибирск
20:30 13 Ноября 2019
благотворительность, брикс, телевидение, фонд
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Специально ко Дню матери впервые состоится благотворительный фестиваль в поддержку фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Мероприятие пройдет в фудмолле «Депо.Москва» 24 ноября при поддержке информационного партнёра фонда Международной медиасети TV BRICS.

В рамках фестиваля состоится концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса: на одной сцене выступят Ирина Ортман, победитель шоу «Успех на СТС» Ив Набиев, группа Queens, Даяна Брют, а также сказочный персонаж – Baba Yaga Superhero!

Президент фонда «Спешите делать добро!», телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова отметила: «Я очень рада в такой замечательный праздник, как День мамы, провести благотворительный фестиваль, привлечь внимание к деятельности фонда и расширить круг наших друзей!»

Специально для всех любителей хендмейда на благотворительном фестивале будут представлены авторские изделия ручной работы: керамика, вязаные игрушки, полезные сладости, книги для взрослых и детей, а также множество полезных и приятных сувениров. В Kids Time для детей и родителей запланированы мастер-классы по росписи деревянных игрушек и изготовлению подарочных открыток для любимой мамы, анимация и розыгрыши призов.

Во время фестиваля будет работать звездная fashion-распродажа, на которой будут представлены фирменные сувениры от Эмина, футболки и платья от Ольги Бузовой,  коллекции брендов OFERA Оксаны Федоровой, Анфисы Чеховой, модные украшения, верхняя одежда и платья от известных дизайнеров, а также детская коллекция по самым приятным ценам! Также для всех гостей будет работать бьюти-корнер.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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