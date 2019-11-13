ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков в Западную Сибирь

ФСБ провела масштабную операцию, в результате которой была пресечена деятельность организованного преступного сообщества наркоторговцев. Она проходила в целом ряде регионов, включая несколько сибирских, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Группировка, по данным правоохранительных органов, специализировалась на сбыте особо крупных партий с использованием интернета.

«На территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша). При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов, выполнявших в нем функции межрегиональных и региональных курьеров», - говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

Розничная стоимость изъятых наркотиков оценена в 650 млн руб. Семь уголовных дел возбуждены по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (в особо крупном размере). Задержанные были взяты под стражу.