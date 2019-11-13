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Россияне стали чаще получать штрафы за нарушение ПДД

Главная Общество
Новосибирск
11:55 13 Ноября 2019
пдд, штрафы, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Согласно статистике, в период с января по сентябрь этого года сотрудники Госавтоинспекции выписали автолюбителям более 104 млн штрафов. Это почти на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Радио Сибирь». Тогда было вынесено 94 млн предписаний.

Увеличение количества штрафов в Госавтоинспекции связали с распространением дорожных камер. Их количество возросло до 14 тысяч. Чаще всего автолюбители получают «письма счастья» за превышение скоростного режима.

Среди распространенных нарушений ПДД также неследование знакам дорожного движения или требованиям дорожной разметки, непристегнутые ремни безопасности, парковка в запрещенных местах и проезд на красный свет.

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