Спикер от «МКР-МЕДИА» выступил на Конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей

Конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей состоялся в 23-й раз 5 и 6 ноября 2019 года в Москве. Ежегодное мероприятие проводится с целью содействия развитию информационной среды, формирования современной отечественной телевизионной отрасли, повышения ее творческой, технологической и коммерческой конкурентоспособности в условиях экономической ситуации в стране и отрасли. Основными темами конгресса этого года стали взаимосвязь и совместное развитие цифрового телевидения и цифровой экономики.

Международный медиахолдинг «МКР-МЕДИА» является активным членом Национальной ассоциации телерадиовещателей. В этом году в качестве эксперта НАТ выступил заместитель генерального директора по вещанию Роман Климас: он принял участие в работе секции «22 кнопка. Все о муниципальном обязательном общедоступном телеканале» во второй день Конгресса.

В своей презентации эксперт от «МКР-МЕДИА» подробно остановился на истории принятия закона о муниципальном обязательном общедоступном телеканале, прокомментировал планируемое принятие и содержание подзаконных нормативно-правовых актов (проектов постановлений Правительства РФ и приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о правилах выбора каналов на «22-й кнопке» и порядке их трансляции кабельными операторами), а также их изменений, инициированных профессиональным сообществом; остановился на нюансах подготовки материалов для участия в будущих конкурсах и дал рекомендации по выполнению требований нового Федерального закона 131-ФЗ от 06.06.2019 г.

Кроме этого, в ходе открытого диалога с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным был поднят вопрос о необходимости принятия нового решения Государственной комиссии по радиочастотам, которое бы устанавливало возможность продления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для аналогового эфирного вещания теле- и радиоканалов позднее 19 августа 2020 года (на сегодняшний это предельный срок, установленный текущей нормативной документацией, создающий угрозу сохранения вещания множеству региональных и федеральных вещателей). Данное предложение будет включено в итоговую резолюцию Конгресса НАТ.

Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) – крупнейшее в России профессиональное некоммерческое объединение вещательных компаний. Организация создана 31 августа 1995 года. В состав НАТ входят более 600 федеральных и региональных компаний, организаций и учреждений. Бессменным президентом ассоциации является Эдуард Михайлович Сагалаев. Одновременно и на одной площадке с Конгрессом при поддержке и участии НАТ проходит Международная выставка вещательного оборудования и технологий NATEXPO.

Медиахолдинг «МКР - МЕДИА» управляет следующими активами:

Международная медиасеть TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» создан в 2014 году, вещает более чем в 180 городах РФ, совокупная аудитория - 25 миллионов человек; 70% контента произведено в РФ (познавательные программы, любимые сериалы, современные фильмы и классика советского кинематографа, а также культовые западные детективные сериалы, голливудские фильмы и документальное кино). Лауреат и победитель различных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион-2016», в номинации «Лучший телевизионный дизайн».

Телеканал «21 ТВ» (Армения) и «Радио Marshall» (Армения).

Радиостанция «Радио Сибирь» – успешно вещает на российском рынке 27 лет, охватывая крупнейшие города Сибири и Урала с аудиторией более 6 млн человек. На волнах радиостанции можно услышать все необходимое для современных слушателей: новости, курсы валют, гороскопы, ситуацию на дорогах, прогноз погоды и специальные рубрики об актуальных вопросах региона. Музыкальная часть эфира представлена новинками и хитами популярной музыки.

Для расширения экономического, культурного и социального взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 2015 году между радиосетью «Радио Сибирь» и «Международным радио Китая» был подписан меморандум об обмене видео- и аудиоконтентом.

Радиостанция «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» - радиосеть формата Hot Ac Dance Music - начала вещание 1 августа 2018 года, на данный момент ее можно услышать в FM-эфире 28 городов России, online - на сайте https://pifm.ru/ и в приложениях для платформ Android и iOS, а также через непосредственное спутниковое вещание. Основу контента составляет русскоязычная музыка в танцевальной обработке.

Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» - один из самых посещаемых новостных ресурсов в Сибири. Ежемесячная аудитория, по данным Google.Analytics, - более 400 000 посетителей и более 1 млн показов страниц.

«Сибирь онлайн» - совместный проект «Радио Сибирь» и Международного радио Китая.

Международный информационно-просветительский проект «Современный русский» успешно работает с 2007 года и способствует повышению уровня речевой культуры населения 638 городов, из которых 366 городов РФ и 272 – ближнего и дальнего зарубежья. Портал http://www.oshibok-net.ru посещают жители 100 стран мира, консультационными услугами проекта ежедневно пользуются жители 29 стран.

Мультимедийный пресс-центр «МКР-Медиа» (г. Омск).