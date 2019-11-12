TV BRICS покажет торжественное открытие выставки «Русский балет – мода навсегда»

Торжественное открытие выставки «Русский балет – мода навсегда» состоится 19 ноября в Музейно-выставочном центре «Музей Моды» при поддержке Международной медиасети TV BRICS. В новом экспозиционном пространстве музея появятся зоны императорских театров, балетных сезонов Дягилева, советский период в истории отечественного балета. Центральное место на выставке будет посвящено 30-летию визита Рудольфа Нуреева в СССР, состоявшегося осенью 1989 года. Гости выставки увидят костюм, подаренный Нуреевым своему ученику Айдару Ахметову, а также оригинальные костюмы известнейших балетов ХХ столетия.

В Музее Моды будут представлены живопись, графика, скульптура, фарфор, стекло работы известных мастеров ХХ века, таких как: Рерберг, Бенуа, Шойрих, Дега, Матисс, Кокто, Лифарь, Эрте, Янсон-Манизер, Мессерер, Бруни, Тиме-Блок и др. Современное искусство представят не менее известные имена художников и скульпторов, вдохновившихся балетом и творчеством великих танцоров прошлого — Косоруков, Блохин, Ремнёв, Бакин, Коробцов, Фирсов и др.

Интерьерные инсталляции эпох, в которых жили звёзды русского балета, придадут атмосферу и колорит проекту и продемонстрируют лучшие образцы старинной мебели и предметов декоративно-прикладного искусства XIX — начала ХХ века, а присутствие балетных костюмов и аксессуаров превратит пространство Музея Моды в настоящий балетный праздник.

В рамках открытия пройдёт уникальный мастер-класс от Айдара Ахметова и концерт с участием артистов Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской и Московского государственного хореографического училища им. Л.М. Лавровского.

Важной частью проекта «Русский балет — мода навсегда» станет выставка живописных и акварельных работ легендарного танцовщика ХХ века, хореографа, режиссёра, педагога, художника, поэта, народного артиста СССР и РФ Владимира Васильева «Танцующая кисть», приуроченная к его 80-летию.

МВЦ «Музей Моды» — первый музей в России, занимающийся изучением, исследованием и популяризацией истории моды как важной части и явления материальной культуры. Коллекция Музея Моды включает платья, костюмы, головные уборы, аксессуары и обувь конца XIX — XXI вв. и насчитывает более двух тысяч экспонатов. С августа 2017 года МВЦ «Музей Моды» возглавляет Оксана Фёдорова — основатель благотворительного фонда «Спешите делать добро», телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная».

Подробности – на официальном сайте TV BRICS.

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