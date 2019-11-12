Первый сильный снегопад обрушился на Западную Сибирь

В регионах Западной Сибири отбивают первый в этом году натиск большого снегопада. О ходе борьбы со стихией сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Новосибирске для борьбы со снегом была выведена на дороги дополнительная снегоуборочная техника. В результате общее задействованное количество техники за сегодняшний день достигло примерно 400, работа ведется круглосуточно.

«На проезжую часть с начала снегопадов высыпано 547 т реагента «Бионорд» и 3 567 т отсева дробления горных пород… Всего за время снегопадов дорожно-эксплуатационные учреждения и подрядные организации вывезли более 620 кубометров снега», - сообщили в пресс-центре мэрии.

Всего на территории области в «бой» было брошено около 800 единиц техники. По данным пресс-службы правительства региона, первую волну снега приняли на себя Чановский, Венгеровский, Кыштовский районы. Но поскольку техника дежурила на месте заранее, дороги удалось оперативно расчистить.

В Барнауле в борьбе со снегом сегодня было задействовано около 190 машины. Как сообщил официальный сайт столицы Алтайского края, в ночь на 13 ноября ожидаются сильные метели. Порывы ветра будут достигать 25-27 м/с.

В свою очередь, в Томской области служба ГО и ЧС предупредила о том, что из-за образования ледостава возможны сбои в работе паромной переправы через Обь, которая значительно сокращает путь из Колпашево в Томск.

Фото: официальный сайт Барнаула