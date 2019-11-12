Дмитрий Медведев дал старт производству вакцины против Эболы под Новосибирском

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в новосибирском наукограде Кольцово премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго (ДРК). «Вектор» готов выпускать вакцину в размере 5 тыс. доз для поставок в Африку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Вектор» стал первым объектом, который посетил премьер-министр в ходе своей рабочей поездки в Западную Сибирь. Синтетическая пептидная вакцина получила название «ЭпиВакЭбола». О том, что она готова к применению глава Кольцово Николай Красников сообщил в феврале этого года. Запуск производства вакцины прошел в режиме видеоконференции.

Как напоминает ТАСС, в октябре этого года глава российского правительства распорядился выделить Роспотребнадзору в 2019-2020 годах почти 400 млн руб. для оказания помощи ДРК в предупреждении вспышки Эболы. Нынешняя вспышка началась летом прошлого года и уже унесла жизни более 2,1 тыс. человек.

В ходе визита Дмитрия Медведева в центр стало известно, что «Вектор» получил статус сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу.

Фото: сайт правительства РФ